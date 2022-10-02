高雄市左營區中外餅鋪總經理張美華（中）不吝傳授弱勢孩子製餅技巧，她希望藉此可以幫助孩子們自立。（林瑞益攝）

高雄市左營區蓮池潭旁有一家上百年的中外餅鋪，製作棋餅、壽桃與紅龜外，還將高雄在地水果融入餅中，製作出酸甜好滋味的玉荷包甘露酥。此外，該店鋪近年來還成立庇護工場，不厭其煩地教導弱勢孩子製餅。

該餅舖店成立於1905年，日據時期是左營區的鹽糖專賣，後來轉型做糕餅，包含結婚喜餅、壽糕到寺廟祭儀供品紅圓、發糕等。第3代傳人余榮欽已經91歲高齡，他的身體還很硬朗，擁有一身烘焙手藝，並擔任餅舖烘焙總顧問，他最拿手的糕點是「棋餅」。

棋餅是每個約50元硬幣大小的糕點，屬於低糖綠豆糕口味，上面分別印有軍、士、象、車、馬、炮等字樣，盒內還附有棋盤紙和塑膠手套，讓民眾可以一邊玩一邊吃。相傳，棋餅的由來是當年有一個孩子很喜愛下象棋，家裡的長輩戲稱：「你乾脆把棋子當飯吃吧」。因此，後來發展成棋餅。

目前這家店已經傳承到第五代，負責該餅店的市場行銷與產品設計。第四代張美華總經理說，之前因為疫情關係，生意真的是很糟糕，但她還是咬牙堅持，沒有遣散員工，改走網路行銷，近來覺得疫情降溫，感覺遊客變多了，似乎看到曙光。

至於庇護工廠，目前中外餅鋪有7個弱勢孩子在這裡學習製餅，普通人簡單的動作，他們卻要練習許久，甚至好幾年。透過張美華等人的耐心教導，包含阿瑋、小雅等人都已經成為製餅的好夥伴。

這家店已經發展成為棋餅文創館，吸引不少旅客到場拍照，並購買伴手禮。