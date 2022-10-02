日本退役摔角名將安東尼豬木去世，日美職業摔角界同聲哀悼，NJPW新日本摔角聯盟在推特寫道：「我們對於創辦人安東尼豬木的逝世感到深沉哀傷，他在摔角界與全球的成就無人能及並且不會被忘記。」美國老牌摔角聯盟NWA寫道：「他是NWA雙打冠軍以及聯合國際冠軍，更重要的他是我們業界永誌不忘的傳奇人物。」

安東尼豬木建立不朽地位的是他對職業摔角的崇敬，當時美國人只當這是一種劇場表演，但是豬木以跨界格鬥一路打出圈外，堅信「職業摔角才是最強的格鬥技」。讓豬木享譽全球的一戰是與拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali）的對決，當年阿里輕蔑地向日本摔角界叫陣，跳出來接受挑戰的就是豬木。阿里看著豬木凸出的下巴，給他取了綽號「鵜鶘」，豬木送給阿里一支枴杖，揚言要把阿里打殘。

這場1976年在日本武道館的對決於美日兩地造成轟動，阿里本人更是喊出「珍珠港事件不會重演，因為阿里來了。」為了目睹這場決戰，紐約還有3萬多人買票擠進謝亞球場觀看越洋直播。美國拳擊記者報導，比賽原先是套好的，阿里最後會「意外」揮拳打趴裁判，然後豬木再趁機以飛踢偷襲阿里取勝。

阿里拒絕這個劇本，希望雙方循表演賽套路，拳擊的表演賽一般不會下重手，這卻與豬木一方的認知有歧異。當他們發現豬木是想要真打的時候，就在賽前給他設下許多規則，不能拋摔、不能推撞、不可以飛踢。美摔名將布雷特哈特（Bret Hart）當時在豬木手下做事，哈特表示有穆斯林恐嚇豬木不可以打贏阿里，否則就要對他不客氣。

總之比賽的內幕眾說紛紜，至今沒有定論，日方宣傳為「格鬥技世界一決定戰」。結果是豬木整場躺在地上踢阿里的小腿，幾次將他踢倒，阿里直到第7回合才打中豬木一拳。阿里比賽末段成功抓到豬木，但是左小腿已經受傷無力追擊，後來還在醫院躺了幾天。15回合結束，裁判宣告雙方平手。日本觀眾不滿豬木的懦夫打法，看到一半就轉向聲援阿里，賽後紛紛把垃圾丟進擂台抗議。

阿里並不討厭豬木，因為豬木那場比賽幫他賺了很多錢，他甚至把豬木視為好友。1998年豬木在擂台的謝幕戰，阿里親自前往觀戰，他擁抱豬木說他從未忘記1976年那場對決，表示多年後兩人之間只有尊敬和愛，那是一場跨越種族、信仰藩籬，象徵世界和平的友誼賽。