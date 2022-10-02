1名網友日前與1名網美約炮，完事後對方問他學歷，他只說2字「政大」，女方問說「那是什麼，很厲害嗎」，接著又說「應該是學店吧」，他原以為對方應該是台大生，但後來得知女方是私立科大生，最後女方還直接說「你要加油欸，連我學校都比你有名」，讓他超級傻眼。

該網友在Dcard發文，他日前與1名網美女大生約炮，2人事前不知道彼此學歷，當天完事後寒暄，女方問他是什麼學校，他簡單回答是「政大」，女方則一臉疑惑「蛤政大？那是什麼，很厲害嗎」，他則回答沒有，女方又說「應該是學店吧呵呵，現在不都一堆學店」，他原以為對方是台大，沒想到對方是某私立科大生。

該網友本來說對方的學校沒聽過，但基於禮貌他只說「不錯啊哈哈」，女方則說「你要加油欸，連我學校都比你有名」，他最後只好無奈地答應；該網友分享此事，標題寫「約炮被嗆讀學店」，他事後補充事實上真的不少人只知道台大、成大，而政大雖然是文組第二志願，但仍然有人沒聽過。

其他網友留言「約砲也要戰學歷真的是笑死」、「太好笑了，我覺得不知道政大沒關係，但會嘴別人學店的女生很沒格調耶」、「這是真的嗎？會有人不知道政大？是反串嗎」，不過也有人認同女方「政治大學對於高職生的確不怎麼有名，應該說高職生對於普大的排名，很多僅限台清交成」、「北部人會覺得政大很有名，但其他地區的朋友，尤其是年齡不是20多歲的，對政大好像就沒什麼印象」。