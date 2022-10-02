個性開朗的吳阿嬤和市長盧秀燕兩人閒話家常。(台中市政府提供)

重陽節前夕，台中市長盧秀燕今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，並送花和蛋糕。(台中市政府提供)

「家有一老、如有一寶！」台中市長盧秀燕於重陽節前夕，2日拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，致贈市府重陽敬老禮金1萬元外，並轉贈總統府及衛福部重陽賀禮，祝福吳阿嬤松柏長青、健康呷百二。個性開朗的吳阿嬤和盧秀燕閒話家常，並分享長壽養生秘訣是飲食均衡、不挑食。盧秀燕感謝阿嬤對市府的肯定，並祝福阿嬤及台中每位長者都身體健康。

盧秀燕指出，今年台中市65歲以上長輩已超過41萬名，百歲人瑞約390位；現在台中市老年人口，比2018年她上任時增加超過7萬人，百歲人瑞也多了超過100位。每位長者都是台中的寶，除重陽節探望市府更透過持續推動好的社福政策，照顧老寶貝，希望阿嬤和家人身體都健康、家庭幸福美滿。

社會局表示，自9月15日到10月4日，各區公所發放重陽敬老禮金，今年中市百歲人瑞有390人，由專人致贈重陽禮金，表達市府的關心。另為妥善照顧人瑞生活，實際居住台中市100歲以上人瑞，享有每月6000元百歲敬老禮金的福利，相關訊息可洽詢各區公所或社會局。

市長盧秀燕上任隔年即恢復老人健保補助，減輕長輩家庭負擔，將近八成長輩受惠；為促進長輩健康老化，預防及延緩長輩退化、失能、失智，持續增加設置社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出社會參與，促進健康。

社會局強調，配合重陽節市府將今年10月訂為敬老月，舉辦「銀髮友善商家活動」，至12月31日止，台中市的長輩至銀髮友善商家購物時，出示敬老愛心卡可享有專屬優惠；持敬老愛心卡可至全市6家國民運動中心及港區運動公園運動顧健康，另享專屬優待及活動好禮。