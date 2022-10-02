王彙筑為音樂會獻聲。（公視台語台提供）

「2022雄雄出聲音樂會」昨（1日）於高雄流行音樂中心音浪堤岸邊登場，包括王彙筑、淺堤、百合花、青虫aoi、忒修斯、李竺芯等藝人接力演出；近年以《聲林之王3》嶄露頭角的王彙筑，除帶來自身的台語創作歌曲，也Cover椅子樂團的〈Maybe Maybe〉及Pia吳蓓雅的〈著著一百萬〉，王彙筑表示：「台語是我的母語、在我心中有很大的份量，雖然我現在講的不太輪轉，未來還是會持續寫著台語歌。」

接著登場的高雄在地樂團「淺堤」也帶來多首樂團膾炙人口的歌曲，包括〈叨位是你的厝〉〈恬恬一下子〉〈陷眠〉等，他們説：「我們與公視台語台很有緣，2年前就拍過台語台的一檔節目《青春咱的夢》也為它寫了主題曲，在家也都跟家人一起看公視台語台、今天也跟家人一起來現場同歡，真的很開心！」主唱依林也表示，身為澎湖人的自己前陣子回到睽違十幾年沒回去的老家七美，覺得很感動，最近都在重新熟悉小時候曾說的澎湖腔的台語，呼籲台下的大家也要多多練習、跟家人講講台語。

去年入圍金曲32最佳新人以及最佳台語專輯2項大獎的「青虫aoi」，帶來〈簡幼〉〈媠花〉等多首樂團知名歌曲，許久沒到高雄演出的他們興奮表示：「我們在高鐵上問大家鹽埕區有什麼在地美食可以介紹，結果大家留言的美食清單多到我們應該要住在這裡一個禮拜才吃得完～ 我們吃了鴨肉珍、勝味、還去喝了香茗茶行的鮮奶茶。」分享他們這2天在鹽埕滿滿的美食巡禮之路，讓台下粉絲忍不住笑翻。

晚間則邀請結合傳統元素與新聲創造的３組音樂人上場，率先登場的李竺芯，以一曲使用鹿港調的曲調、傳統詩詞李白〈將進酒〉作為歌詞，以及使用台語古音發音吟唱的古曲新作〈將進酒〉驚艷全場。曾參與2015南面而歌的她說：「接下來要唱的歌曲叫做〈我的青春夢〉，是我2015參與南面而歌的歌曲。當時這首歌是請現在高流的執行長李欣芸老師幫我製作、武雄老師幫我修正台語詞的，今年能再次在高雄唱這首歌真的十分感動。」