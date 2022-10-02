民進黨新北市長參選人林佳龍陣營質疑新北市長侯友宜把新北市府當作競選辦公室。新北市府副發言人張劭斌回擊指出，林佳龍不要再自介秀下限，潑髒水的，反而敲鑼打鼓高喊被潑髒水，真是令人大開眼界。

張劭斌說，3年多來所有基層公務人員與侯友宜市長一起努力打拚，付出無數的心血、汗水，各項市政建設的目標使命必達，新北市的蛻變有目共睹，一旦全體市民、社會各界和市府每一位同仁共同努力的成果遭受惡意抹黑扭曲，市府團隊絕對本於職責，據理、據實捍衛到底，呼籲林佳龍不要說不出道理，就見笑轉生氣。

張劭斌指出，林佳龍提出所謂的交通政策，連名稱都忽略新北的本體性，心心念念「首都」二字，也就是他的第一志願台北市。其中「高快速公路優化計畫」也遭交通局打臉有高達93％僅為抄錄自各單位已在進行中的計畫，事實上連最後7％也只是公路總局辦理的「台61線快速公路新北市-苗栗縣平交路口改善計畫」23處平交路口中，新北2處路口改善。不只如此，林佳龍所提六星產業發展，也遭新北市經發局發現與新北市推動中六大產業區域佈局架構近似，足見林佳龍先生缺乏創見，僅有口號並無具體策略工具。

張劭斌大嘆林佳龍甚至在發表政見過程中，連台61、64線在八里還是淡水， 都能講錯，加上先前把八里講成萬里，把蘆洲鴨母港溝變成板橋鴨母港溝，十三行也硬是多加一行變十四行，一路走來，錯誤百出，顯見林佳龍先生對新北市從不願放心思做功課，對新北不只無心又空心，也難怪，心中只剩選舉，沒有是非，當然什麼都能看成競選總部。