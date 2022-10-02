在2021年首次舉辦的東興圳光藝節中，作品荷田雅韻（Tranquil Lotus Field）榮獲2022雪梨設計大獎的活動及展覽設計銀獎殊榮，讓東興圳名揚國際。荷田雅韻是由京鷹國際照明設計總監劉治良打造的作品，利用多重燈具模組設計，創造一片存在於城市之中、水面之上的絕美花園。文化局今年將續辦2022東興圳光藝節，藉由精彩的光藝作品，點亮大家對城市的想像。

2021年首次舉辦的東興圳光藝節，是新竹縣新興地方節慶，縣長楊文科表示，以東興圳自然環境及特殊水圳系統為基地，結合獨特的光影展演與藝術創作，傳達現代化城市與大自然的共存之美，不僅創造年末的節慶氛圍，更推廣在地地景及水文生態，凝聚更多的在地共識。

荷田雅韻位於戶外開放式水域，結合在地的自然環境並透過燈光秀形態規畫，將水圳周邊的地形、季風氣候，轉換成為演出的環節特色。設計者劉治良表示，荷田雅韻作品利用多重燈具模組設計，創造一片存在於城市之中、水面之上的絕美花園。在東興圳戶外開放式水域，透過金屬、光學玻璃與燈光藝術，結合量身打造的電子風格曲目，呈現出美妙的夜晚氛圍。

不過展覽期間氣候的變化及突如其來的降雨量，均是此組藝術作品需要克服的關卡，劉治良感謝新竹縣政府團隊的信任與支持，讓作品能完美呈現。

文化局長李安妤指出，擁有200多年歷史的東興圳，是蘊含平埔族與客家先民故事的重要文化資產，文化局今年將續辦2022東興圳光藝節，期待吸引更多民眾走向水岸公園，除了享受休憩時光。

文化局指出，雪梨設計大獎（Sydney Design Awards）是國際9大城市設計獎之一，創立於2010年，由世界上最大的設計獎項連結網、全球性的設計推廣組織BETTER FUTURE所辦理，評審小組由180名全球設計專家所組成，涵蓋建築、數位設計、室內設計、產品和服務設計等廣闊的設計領域。舉辦獎項遍布3大洲、9座世界大都市，包括墨爾本、雪梨、紐約、倫敦、巴黎、柏林、香港、上海、布里斯本，多達40個專業領域，在全球設計界具有指標性意義。