張姓男子不滿女友提出分手，今年2月24日清晨5點多，駕車到前女友住處叫囂，女子為免家人被吵醒，同意上車並簽下本票解決，卻被毆打載往張男住處遭性侵。張男稱「把我們的感覺找回來」，甚至拍攝裸照威脅「要讓人家看看你是什麼模樣」，士林地檢署日前偵結，依強制性交等罪提起公訴。

被害女子與張男原為男女朋友，案發當天張男聲稱女子欠他3萬元，要求女子上車並簽下本票，恫嚇「你不出來，我就把事情鬧大，都告訴你老公」。女子迫於無奈只好上車，不料，張男竟將車駛離，前往自己位在淡水住處。

女子在車上反抗打算跳車逃跑，即遭張男毆打臉部、頭部，不讓其下車，待進入張男住處地下停車場，張男強行褪去女子身上洋裝，並稱「把我們的感覺找回來」，接著性侵得逞，甚至要她簽下「不能報警」協議書，不然就要多關幾天，女子反抗又遭毆打，上唇撕裂傷、右臉紅腫，左膝蓋、右大腿等處瘀傷。

女子指控，張男拍攝她裸照，威脅要將她在酒店上班的事情公開，但檢警搜索後，並未發現裸照。張男辯稱，有拍攝女子穿著衣服的照片，並沒有裸照，檢察官依強制性交罪起訴，另外，傷害、恐嚇部分，女子則撤回告訴。