美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天為烏克蘭收復烏東利曼（Lyman）的成就歡呼，稱這項戰果能鼓舞士氣，讓俄軍再陷困境。

路透社報導，奧斯汀在夏威夷的記者會上表示：「當然，這很重要。目前的局勢讓我們深受鼓舞。」

俄羅斯先前將利曼作為北部頓內茨克州（Donetsk）軍事行動的補給站和運輸樞紐，收復此處是烏克蘭上月在哈爾科夫市（Kharkiv）東北部發動閃電反擊以來，取得的最大戰果。

奧斯汀指出，俄烏戰爭進入第7個月，利曼被俄軍作為軍隊和後勤往南以及往西推進的補給重鎮。

「少了這些路線就會很棘手，所以這對俄國人而言會是一種困境。」

「我們認為烏克蘭人做得很棒，他們到了那裡並開始占領這座城市。」

烏軍近來捷報頻傳，讓車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）等俄國總統蒲亭的盟友不滿。卡狄羅夫呼籲採取「更激烈的措施」，把動用低當量核武列入考量。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111002