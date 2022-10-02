謝忻經歷外流大尺度照風波，靠正向態度重拾事業，也開始運動、健身，帶給觀眾耳目一新的印象，甚至連身材都變得比以往更火辣。她與好友王少偉互動曖昧，許多網友都希望他們假戲真做成為真正的情侶。近日男方更公開她「出道至今最大挑戰」的私密照，全身只有一塊布遮蓋，她事後慌張解釋1句話，卻再度讓人想入非非。

王少偉近日在臉書公開和謝忻的對話截圖，要求對方傳來一張「從影至今最大挑戰」自認最好看的照片，謝忻立刻傳來一張穿著火辣比基尼的性感照片，只見謝忻的泳裝只有正面一塊黑布遮羞，背面全靠細細綁繩固定，整片美背全都外露，而看到王少偉PO出私密照，謝忻也驚嚇解釋：「這⋯⋯⋯照片是給你私留，不是Po出來⋯私。是私用！！！！！！」

不過謝忻拼命解釋的態度反而越描越黑，仍被網友們笑虧：「私用？嘿嘿嘿」、「好奇問一句私用是怎麼用」、「抓到，原來是他外流的」、「私用通常都怎麼用」、「他不po出來平常看著是要？？」引發外界熱議，有網友好奇問王少偉看到這張照片的第一反應，他則PO了翻白眼的表情符號貼圖回應，笑翻一票人：「這反應果然是好朋友無誤！」

謝忻在王少偉的貼文留言區急忙解釋。(圖/王少偉 臉書)

王少偉與謝忻是認識超過10年的好友，親密的互動常常引人遐想，但兩人曾在綜藝節目中透露對彼此的感覺，曾國城問說：「那你們本來有沒有機會？」王少偉表示認識謝忻前3天，她還沒這麼多話，覺得她是一個很棒的女生，但開始講話之後整個幻滅，王少偉說：「我跟她就是最好最好就是當一輩子的朋友」，讓謝忻也點頭說：「真的不行」。