⺠進黨苗栗縣長參選人徐定禎2日出席苗栗科學節活動，他表示，未來當選縣長，將會實現「科技新苗栗」的願景，全力推廣科學知識普及，讓科學走入大眾生活。

徐定禎表示，聯合國宣布今年為「基礎科學促進永續發展國際年」，希望藉由推廣科學知識讓全⺠重視基礎科學，並透過基礎科學來達到全球永續發展的目標，因此非常欣慰有這麼多學校、政府機關共同舉辦，響應世界級的目標。

徐定禎說，這幾年來全世界都受到疫情的衝擊，人類的生活面臨嚴峻的挑戰，也多虧過往世界各地的科學家，都做了非常扎實的基礎科學研究，讓我們可以迅速的研發出疫苗、篩劑、藥物，因應這場百年大疫。

他表示，過去台灣培養了許多偉大的科學家，例如翁啟惠、何大一等台灣之光，未來台灣也要持續培養科學家為世界做出貢獻。因此透過苗栗科學節培養中小學童對科學的興趣，也推廣應用科學知識，相信現場的小小科學家，有朝一日也能貢獻世界。

徐定禎指出，落實基礎科學教育有助於縣內科技人才的培育，有助於科學園區產業的發展，達到「科技新苗栗」的願景。因此未來擔任縣長也會推動企業ESG永續發展，讓縣內的產業提出經費，和政府、學校一起合作，推動科普知識、永續觀念的教育工作。