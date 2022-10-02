《遠見雜誌》近日公布的2022年縣市競爭力評比，台中市不僅在「生活品質」勇奪全國第一，其他評比也拿下佳績，市長盧秀燕今（2）日表示，能夠名列前茅，要感謝所有市民與市府同仁共同經營與守護台中。

這次評比中，台中的「總體競爭力」與「治安」於六都排第二，「永續治理」則在六都排名第一，「生活品質」更是勇冠全台。

在治安部分，盧秀燕指出，儘管據歷年數據顯示，台中市犯罪率持續降低，今年的犯罪率更已達到六都最低，「但我們不會因此滿意，還要持續推進政策」，因為台中市民奉公守法、愛護台中，市府有責任保護市民的安全。

至於「永續治理」方面，盧秀燕說明，「發展潛力無限的台中，是六都當中排名最高的縣市，台中的營業事業家數、銷售額都在領先行列」，她還提到，在經濟部評鑑各縣市的經濟指標中，台中市有10項指標是全國第一，未來的發展精彩可期。

而對於各界對台中施政打分數，盧秀燕由衷感謝，「從不同的觀點，給予我們督促，市政將會推動的更好、更全面」，她並呼籲市民，把台中的好告訴全世界，把台中的不好告訴市府，市府會全力以赴，讓台中好，還要更好。