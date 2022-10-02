緯軟(4953)長期培育資訊人才，在挹注軟體資源的同時，發揮企業社會責任，近日與台東均一實驗高級中學攜手合作舉辦資訊課程及工作坊，帶領高中生探索產業新趨勢。

本次合作的台東均一實驗高級中學於2008年創立，除了連結花東在地的「原住民文化」和「大自然生態」，「國際雙語」和「生活品格」並重的思維，更是教學軸心。希望不只能讓偏鄉學子擁有均等的學習機會，適性發展，也能培養成為自信開朗、具有思辨能力的國際人才。

針對學生的學習環境和求學背景，緯軟團隊亦量身訂做三項課程：透過「解鎖IT產業小百科」，認識新興技術，跟上科技潮流；「探索職涯的北極星」，藉由測評工具陪伴學生認識自我，挖掘專業興趣，並在資訊行業找到適配的職位內容；「環球視野入門手札」，更直接由在緯軟工作的外國人，分享如何適應不同的職場文化，躍升國際人才。

緯軟董事長蕭清志表示，不只人才是企業最重要的資產，資訊人才培育，更是緯軟長期推動的核心目標。這次和台東均一實驗高級中學共同策劃IT產業講座，也特別側重國際化思維以及產業敏銳度的培養。希望在緯軟的加持下，讓人才遍地開花，也期盼未來能推動台灣軟體服務業站上國際浪尖。

除了推動高中生的資訊教育，近期緯軟亦與政治大學、銘傳大學等多所大專院校進行產學合作，依其所學規劃實習方案，幫助職涯鍍金，未來更能成為緯軟儲備幹部。