男女交往都會有理想結婚條件，一名女網友表示，和男友交往5年，兩人有結婚打算，但男友沒房又沒車，月收入也沒有10萬，她給男友3年時間，對方努力拚到一個月領6萬，她仍認為男有沒有上進心，怒轟「你沒有臉見我爸媽」，貼文引發網友怒火，「月薪10萬的不會選妳啦」。

原PO日前於臉書社團《靠北男友2.0》指出，在台北生活的男生月薪起碼要10萬，再來就是有房、有車，有了上述3條件才是結婚的基本條件，因為有經濟基礎才能讓她的父母放心。她給男友3年時間，對方努力拚到月薪6萬多。

原PO仍不滿意，認為男友沒有顏面去見她的父母，還批評男友現在月入才6萬多，連房貸都繳不起，沒房子收入又低，「你也不看看自己的條件，為你好才要求你努力上進，喜歡你才會不斷要求你，誰知道你卻自卑說我家人嫌棄你，說認識5年沒進過我家吃過飯，要不是我很珍惜這份感情，我早就分手找別人了，而你自卑的態度，已經讓我思考這份感情值不值」。

貼文曝光，網友紛紛抨擊，「月薪10萬的不會選妳啦」、「如果有10萬，又有車有房，應該不會選妳」、「妳在開玩笑嗎？快放生男友，我相信很多女孩搶著要」、「這種男人真的不值得要，快分了，我處理」、「拜託，請放手，讓這男生自由」。