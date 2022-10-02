基隆市消防局表示，管制名牌上設有QR code，用來搭配平板電腦鏡頭掃碼功能，能快速將火場相關資訊帶入管制系統。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

為強化救災安全管制系統APP，消防局蒐集各外勤同仁實際使用後建議，更新、精進各項功能。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局為強化火場安全，2018年開發救災安全管制系統APP，今年再度強化，除購買新式平板電腦外，更設計管制名牌，救災人員進入火場前掃描QR code，電腦會顯示氣瓶消耗狀況，落實安全管制任務。

綜觀近年消防人員救災事故，落實安全管制關乎救災人員生命安全，基隆市消防局表示，本局自2018年開發救災安全管制系統APP，並加強外勤消防人員操作訓練，讓每一位同仁在火災現場擔任安全管制人員時，均能熟練操作，有別於大多數消防機關，以手寫白板方式管制。

為強化救災安全管制系統APP，消防局蒐集各外勤同仁實際使用後建議，透過慈雲寺捐贈的10萬元，更新、精進各項功能。消防局指出，後續也有民間善心人士響應，拋磚引玉捐贈6台救災用平板電腦、300片管制名牌，解決舊式平板效能不足問題，另由基隆市消防局行政科員陳偉建設計管制名牌。

消防局說，管制名牌上設有QR code，用來搭配平板電腦鏡頭掃碼功能，能快速將火場相關資訊帶入管制系統，避免過去發生人員誤植，或因不熟悉其他支援單位人員，導致延誤安全管制時效。

此外，消防局利用平時訓練，計算救災同仁在重度工作環境下，空氣呼吸器消耗量，並將數據嵌入軟體內，掌握空氣呼吸器剩餘氣量。如人員初入火場氣瓶約為250bar，當下降至100bar，管制官可以快速掌握資訊，呼叫該名隊員返回，若再降至50bar就會要求立即離開火場。

消防局長陳龍輝說，這次系統更新也能搭配大型螢幕，於災害現場投放，讓指揮官更快速、清楚掌握救災人員情況，做出更精準判斷及指揮調度。