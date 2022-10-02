中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增43,307例COVID-19確定病例，分別為43,241例本土個案，本土已連續7天升溫，另新增66例境外移入、確診個案中新增62例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增本土個案比昨天多201例，增加約0.5%，較上周日4千456例，增加約11.5%。

莊人祥指出，今年初到10月1日本土病例共有645萬4857例，今增154例中重症個案，今年迄今中重症總共有2萬8341名，其中1萬0309人死亡，目前輕症、無症狀佔全部病歷的99.56%。

莊人說，今日沒有新增特殊死亡個案，有一例特殊重症為MIS-C，為11歲男童，沒有慢性病史，曾經接種1劑新冠疫苗，7月7日確診，9月22日起陸續發燒、腹痛、頭痛、咳嗽等症狀，於9月29日到急診就醫，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑是MIS-C，住院使用免疫球蛋白等藥物治療，病況已好轉，已於9月30日出院。截至今日兒童重症共235例，包括腦炎31例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C有152例、共病3例、34例死亡。

指揮中心表示，今日新增之43,241例本土病例，為20,227例男性、23,000例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,789例)，臺中市(5,475例)，臺北市(4,848例)，桃園市(4,661例)，高雄市(3,932例)，臺南市(3,025例)，彰化縣(2,337例)，新竹縣(1,217例)，宜蘭縣(1,131例)，屏東縣(1,109例)，新竹市(1,056例)，苗栗縣(1,009例)，雲林縣(889例)，基隆市(767例)，嘉義縣(750例)，南投縣(652例)，花蓮縣(562例)，嘉義市(424例)，臺東縣(358例)，金門縣(131例)，澎湖縣(99例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為39例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月29日，死亡日期介於9月18日至9月29日。

指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，為38例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國、韓國、泰國及中國(各2例)，新加坡、法國、荷蘭及德國(各1例)移入。另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至10月1日。