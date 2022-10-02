藍綠針對高雄輕生議題持續隔空交火，前總統馬英九、前高雄市副市長李四川近日到高雄輔選，接連炮轟浮屍案頻傳，高市府則回應，前朝韓市府浮屍最多，國民黨高雄市長參選人柯志恩競辦回嗆，高市府面對嚴重的輕生問題，竟先是看誰執政，質疑高市府解決問題的決心。

柯志恩競選辦公室提出衛福部「歷年全國輕生死亡資料統計暨輕生通報統計」數據，顯示2019年至2021年的粗輕生率，高雄位居六都之冠，去年輕生人數更增加為490人。而每10萬人死亡率上升至17.8人，也遠高於全國平均的15.3人。柯志恩競辦無奈表示，針對如此嚴重的問題，市府回應前竟是先看誰當市長，這麼輕浮回應究竟誰是「為了個人選舉操作議題」，大眾都看得很清楚。

柯志恩競辦指出，綜觀衛福部歷年統計，從2006年到2021年輕生數字前3高的年份是2006年、2008年以及2012年，而這3年高雄剛好都是民進黨執政，不知道高市府是忘記還是不敢想起來？且市長陳其邁上任後，高雄市輕生數字從2020年的453人增加到2021年的490人，市府竟還以「輕生狀況均持續改善，且逐年降低當中」作為回應，簡直睜眼說瞎話，質疑高市府解決問題的決心，高市府散播片面數據欺騙大眾，應該鄭重道歉。

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