周立銘參與「桃園鐵玫瑰音樂節」。（新視紀整合行銷提供）

桃園年度最矚目音樂盛典「桃園鐵玫瑰音樂節」本周連續3天在桃園陽光劇場開唱，周五晚前夜祭由知名DJ周立銘MDD揭開序幕，周六則有徐暐翔、鄭心慈、同理、LINION、壞特？te、J.Sheon、抱歉，兄弟。ft.春艷、W0LF(S)五堅情等人。社長持修領軍Everydaze、Dac、家誠、羅紹恩組鐵玫瑰超限定樂團「抱歉，兄弟」，並與特別嘉賓春艷合作演出，當晚更首唱尚未發行的新歌〈你說我只是暈ㄌ〉，不少曲目更是為了活動特別安排，樂翻現場觀眾。

五堅情擔任音樂節第2天壓軸，邱鋒澤擔任主KEY，先與賴晏駒以勁歌熱舞演唱〈邊緣人格〉開場，隨後與黃偉晉感性演唱〈斷訊〉，接著和陳零九合唱演唱〈第四象限〉，最後則與婁峻碩攜手演出〈深淵〉〉。賴晏駒笑說主要都給邱鋒澤唱，大家妝髮完整，只有他滿頭大汗。陳零九也說：「他一人扛全部，我以後都要跟著他下面。」現場立即歪樓大笑，氣氛超嗨。

為了前夜祭的電音派對，周立銘此次準備自己最喜歡的歌曲嗨翻現場。他表示過去對桃園的印象容易聯想到機場，但因為有很多朋友住在桃園，常跟他分享桃園跟台北一樣方便，什麼都有，之前他擔任鐵玫瑰音樂培訓講師，課後也去市區繞了一下，發現桃園很熱鬧，有空希望可以多來走走。

鄭心慈與徐暐翔合唱桃園之光「帽子天后」鳳飛飛的歌曲〈想要跟你飛〉，鄭心慈表示，小時候聽媽媽唱過，後來得知歌曲是鳳姐為了紀念丈夫，查了相關故事後特別有感覺，就選了這首歌。徐暐翔也說首歌曲應該是他對鳳姐最熟悉，且最令他動容的一首歌！老家在鶯歌鄭心慈對桃園並不陌生，小時候就常和媽媽到處走，有時會搭火車到桃園逛街、吃美食、散步，吃飽飽滿足後再搭火車回鶯歌。