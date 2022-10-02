胡瓜搭乘轎子後，因不夠平衡害得頭上的水盆都灑滿全身。（民視提供）

胡瓜被頭上水盆淋得全身濕。（民視提供）

胡瓜。（民視提供）

民視《綜藝大集合》最新一集的遊戲關卡「扛轎大賽」，挑戰者在乘坐轎子時要頭頂水盆，挑戰距離80公尺的搖晃，保持水最多者獲勝，遊戲前，胡瓜徵求高手先示範，大家看到轎子紛紛表示：「這只有天王才能坐」，聽到被拱上去挑戰，胡瓜當場嚇到臉綠，結果最後只能被逼著上轎。

遊戲開始沒多久，胡瓜頭一傾就把大半盆的水倒在自己身上，全身濕的他為了保護僅剩的水，一路上都歪著頭走路，保持水盆平衡，他也忍不住炫耀：「很厲害吧！我水還那麼多」，但眾人則是毫不留情的虧他：「是很多，但都在你身上」。

當天錄影地點為跑步風氣興盛的彰化縣田中鎮，為了驗證當地全民馬拉松，胡瓜特別讓80歲以上的阿公、阿嬤挑戰百米賽跑，遊戲過程中，張家瑋、賴薇如、宜芳都「輸給」年邁的長輩們，只有曾是田徑健將的張芷緹以些微之差險勝；原來，胡瓜設計的遊戲是讓阿公、阿嬤們跑「超短距離」來挑戰，藝人們則在百米後急起直追，不管輸贏，看到80、90歲的阿公阿嬤也拼盡全力參與跑步，感動眾人更讓全場熱血沸騰。

在遊戲「一比鴨鴨玩水去」時，張勛傑自告奮勇上場，於是胡瓜讓阿莫與賴薇如、宋雨荮一起搭檔，不料張勛傑才跳上又濕又滑的充氣軟墊，就摔個四腳朝天，還沒到終點，他手中的水就有一半以上因為滑倒撒在身上，不然就是被隊友滑倒給踢飛，最後張勛傑則自豪表示，「長輩看我摔成這樣應該很開心」，讓胡瓜直誇孝順。