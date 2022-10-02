女星李千娜因參加《超級星光大道》而出道。近年來在音樂、戲劇、電影等表現都取得亮眼的佳績。日前，她在電影《少年吔》與演員黃尚禾在劇中種下愛情的種子，並合唱電影插曲「Find The Song」。過去對戀情一向低調的兩人，昨（1）日，李千娜罕見在社群曬出黃尚禾的側面照，直呼「我的男神」大方示愛。

《少年吔》是顏正國自導自演的作品。李千娜在戲裡與黃尚禾飾演情侶，進而假戲真做，在戲外也成為戀人，在3月份的記者會訪問中。黃尚禾也當場霸氣回應兩人關係：「我們在一起，蠻穩定的。」

黃尚禾大方認愛後，兩人對戀情始終非常低調，昨（1）日深夜，李千娜罕見PO出黃尚禾側身看向窗外海邊風景的照片，並配文寫下「蒐集滿滿的愛和祝福，通通給你了，我的男神，生日快樂」，並表示自己要當祝福的壓軸，而文中更以「願望都實現」、「健康開心」、「生日就是新開始」等標籤表露滿滿的愛意。整篇貼文甜蜜氛圍充斥其中，虐盡廣大單身狗族群。

貼文PO出後，不少網友被滿滿的閃光亮瞎雙眼，直呼「難得放閃耶」、「這個需要附上墨鏡吧」、「被你們閃覺得超幸福」、「天哪！好閃」，還有網友瘋狂呼喊，希望之後能多多看見兩人同框露面的畫面，期盼他們的之間的戀情發展會永遠幸福快樂。