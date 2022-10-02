童星金銘8歲時因瓊瑤電視劇《婉君》中飾演小婉君一炮而紅，靈動又無辜的雙眼惹人憐愛，加上哭戲的功力堪稱教科書，讓她貴為當年的最紅童星，不過後來長大後卸下明星光環、淡出演藝圈，經過一番苦讀後，考進北京大學主修國際關係，如今她已有42歲，近日在社群更新素顏照，不少網友見到都猛搖頭，直嘆金銘早已沒了當年的靈動可愛。

金銘當年出演《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花烙》等瓊瑤人氣作品，表演功力扎實的她眼睛一眨便能掉淚，可憐模樣令觀眾印象十分深刻，不過後來她不留戀演藝圈、重返校園唸書，後來更獨自創立「金銘童心兒童劇團」，專注在劇團內的大小事務，同時親當老師教導幼童如何表演，過著平淡而充實的美好生活。

據悉，金銘的配偶欄至今維持空白，不過其實2012年她曾被爆出，嫁給身價破4億的影視公司總經理安玉剛，讓當年嫁入豪門的傳聞滿天飛，她當時的解釋是稱「怎麼還認為我已經結婚了呢？安先生不是我的同學！！更不是我的先生！！！」，並希望大家不要散播謠言，才逐漸被大眾淡忘。

網友評價，金銘長大後彷彿變了另一個人。(圖/微博)

網友感嘆金銘已沒了當年的靈動可愛。(圖/金銘 微博)

後來這1、2年來金銘悄悄回到大眾的視線經營抖音，日前她穿著家居服飾分享生活，可見剛起床的時候，臉上未抹上任何化妝用品，然而有不少網友直指，她長得已沒從前的靈動可愛，甚至臉上還有皺紋，「小時候好可愛，怎麼現在便不大一樣啦」、「金姐長好多皺紋」、「妳都有眼袋了」、「歲月匆匆好懷念從前」直嘆有些事物終究回不去。