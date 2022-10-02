新北市警局周末在三峽大板根舉辦原住民族親子活動。（新北市警察局提供）

新北市警局周末在三峽大板根舉辦原住民族親子活動。（新北市警察局提供）

警政署及原住民族委員會為推廣原住民族傳統文化及促進原住民族員工親子間互動，與新北市警察局配合於昨（1）日在三峽區大板根森林溫泉酒店舉辦原住民族親子活動，參加的警局員工及眷屬非常踴躍，多達380餘人，現場熱鬧歡騰。

開場由Karingko舞團帶動充滿活力的百人大會舞，為活動拉開序幕，Mace’pa樂團、麗蓉及阿甘等多位歌手接力演唱，原住民族同仁及眷屬們齊聚一堂享受表演、歡唱卡拉OK，參加親子趣味活動，在歡笑聲中度過愉快的周末。

新北市警察局長黃宗仁表示，為推動對原住民族傳統教育、文化等宣導政策，並促進同仁之間互動與交流，藉由本次原住民族傳統技藝體驗活動，讓原住民族同仁及眷屬更深入了解自身傳統文化。因此，新北市警局特別用心籌劃活動及場地安排，並邀請多位原住民族年輕團體到場表演，目的是利用流行歌舞與傳統舞蹈結合，帶出原住民族文化的新質感，讓身處於現代的原住民族年輕人更容易以傳統文化為榮，樂於永續傳承。

黃宗仁說，衷心向所有警眷表達感謝及致敬，有他們無悔的支持與體恤，使警察同仁執勤能無後顧之憂，全心全力投入維護治安、打擊犯罪工作。