民進黨新北市長參選人林佳龍表示，自己就是蘇院長的團隊，有政府會做事，所以在交通部長任內，他在蘇揆的領導之下，給新北的建設不勝枚舉。(黃敬文攝)

民進黨新北市長參選人林佳龍今(1)日與行政院長蘇貞昌三度合體，前往新北市新莊參加由立法委員吳秉叡所舉辦的重陽登山活動，蘇揆大讚林佳龍是個人才，學識、經驗、衝勁都是一流，能為新北市帶來改變，能夠再升級大發展，「他當選市長，新北就會有好將來」。

林佳龍表示，自己就是蘇院長的團隊，有政府會做事，所以在交通部長任內，他在蘇揆的領導之下，給新北的建設不勝枚舉，包括基隆捷運延伸汐東線、淡江大橋未來能夠連接關渡新橋，解決淡北道路所引起的雙北衝突、林口交流道閘道等等，把新北的事當作行政院的事。

他強調，溪北捷運不是先前侯市長講的輕軌，當時就建議要蓋一個新北的主幹線，把溪北溪南串在一起，結果侯市長說我當交通部長時也支持，但新北市政府是提案單位，「如果我做市長就會提中運量以上的主幹線結構，不會是輕軌，服務的範圍跟對像也差很多，路線也更長」。

林佳龍說，在提出政見的時候，有看過蘇揆過去針對新北市所提出的政見，其中最想實踐的就是65歲以上長者免費裝假牙，這項是全台灣很多直轄市都有了，然而侯市長很鐵齒，可能他自己牙齒好，覺得大家要去塗氟，「但有些長者都沒有牙齒了怎麼塗氟？」。

另外我再提出政見的時候，有看過蘇院長4年前針對新北市所提出的政見，每一樣我都很想還實踐，最想實踐的就是65歲以上長者免費裝假牙，這項是全台灣很多直轄市都有了。

連基隆市也都有，只有我們新北市，侯市長很鐵齒，他可能自己牙齒好，他覺得要大家去塗氟，但有些長者就沒有牙齒了怎麼塗氟哩？所以我覺得真的要有同理心，能夠讓新北大翻新。

至於今天綠營大咖雲集替林佳龍站台力挺，早上是蘇貞昌，下午蔡英文總統會第七度跟林佳龍同台；對此林佳龍則說，贏回新北市為了新北市好，國民黨執政因為17年，升格12年預算加倍，可是沒看到升格又升級，所以要大翻新能得到多數人的支持，新北市民也支持換人、換黨來做。