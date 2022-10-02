花蓮旅宿國慶連假平均住房率僅達6成許，比往年減少1成，業者研判與上月強震重創南區鄉鎮有關，不過台鐵努力搶通鐵路通達玉里後，相信這幾天仍有機會拉抬整體的住房銷售。（本報資料照片）

國慶連假將至，花蓮旅宿平均住房率目前僅達6成許，至少比往年減少1成，業者表示，訂房速度緩慢主因與上月強震重創南區鄉鎮有關，且交通不便讓不少遊客抱持觀望，不過經台鐵努力搶通，鐵路目前已能通達玉里，相信這幾天仍有機會拉抬整體的住房銷售。

國慶連假將在本月8日至10日登場，不過花蓮縣內的住房率似乎受上月地震影響較往年低，花蓮旅館同業公會理事長張琄菡說，國慶連假住房率往年均超過7成，但目前平均僅有5成5至6成許，研判是因強震重創南區鄉鎮，旅客考量交通不便，對訂房抱持疑慮，導致南區訂房速度緩慢，進而影響整體平均。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦則說，國慶連假北區、中區鄉鎮民宿平均住房率達8成，南區受強震影響，目前約6成。發生地震時確實接到許多詢問及退房電話，不過現在沒有地震發生，交通也沒有太大問題，基本上遊客還是願意來玩，且近日天氣轉涼，溫泉季將開跑，相信住房率會持續成長。

觀光局因應上月強震重創花東觀光產業提出振興措施，旅行業者本月1日至12月15日止，安排團體前往花東地區旅遊，每團特別加碼1萬元，若再加上悠遊國旅補助方案，業者最高可申請補助4萬元，此舉似乎提升團客首選的觀光飯店住房率，國慶連假期間平均高達8成，甚至有業者認為，台鐵東部幹線目前已搶通到花蓮玉里站，預估未來幾天仍有機會拉抬散客的住房銷售。

此外，國慶連假蘇花路廊恐出現大量車潮，公路總局預估連假首日南下車流量將達1.6萬輛次，收假日北上車流則是1.4萬輛次，將規畫在蘇澳及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，且鼓勵旅客搭乘公共運輸，持搭乘北宜、北花國道客運到東部的票證，向指定租賃業者租車可享優惠，回程也有車票優惠，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，更可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，不過優惠不能與租車優惠重複使用。