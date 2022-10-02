高雄琉創工園玻璃工藝推廣教學中心昨天在旗糖農創園區開幕，利用回收玻璃重新製作各式精美飾品及生活用品，將環保再生概念結合文創設計風格，呼應園區循環經濟目標。

琉創工園玻璃工藝推廣教學中心致力於推廣玻璃工藝及開辦師資培訓，利用回收玻璃重新製作各式精美飾品及生活用品，昨天於旗糖農創園區九號倉庫開幕。

琉創工園老師陳宗漢表示，因為喜歡旗糖農創園區的環境及氛圍，選擇在故鄉催生琉創工園，推廣藝術玻璃，希望南台灣玻璃工藝能蓬勃發展。

陳宗漢認為，台灣最大優勢不在產能，而在文創；台灣各產業要長時間發展，「一定要從文創方面著手，做專屬台灣的東西」，相信玻璃產業不僅能在玻璃藝術發光發熱，也能接軌國際。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿表示，旗糖農創園區設立目的就是將旗山糖廠轉型為兼具觀光、糖業文化體驗、文創工藝、蔬果加工加值等複合機能的創新基地，以產業文化結合地方物產行銷與觀光休閒，成為高雄山城新亮點。

都發局指出，琉創工園的進駐呼應園區設置精神，同時也達到園區循環經濟及體驗經濟的目標，且所推廣的環保與循環回收再利用觀念，也是各級學校參觀見學的好地方；同時透過種子教師，將環保意識推展至全國學校及各社區。（編輯：陳仁華）1111002