今年最後一波水逆從9月10日開始，歷經23天，今（2日）水星終於恢復順行。運勢命理網站《靈匣網》指出，水逆結束後金牛座、處女座、天秤座、天蠍座、摩羯座、水瓶座、雙魚座不僅能翻身轉好運，過去擔心的事情也能逐步得到緩解，不論事業、財務都將獲得改善。

【金牛座】

對金牛座來說，10月的生活重心就是金錢和工作。職場上的問題可能在10月得到解答，和主管的關係也有機會獲得改善，除了工作之外，你也會把重心放在賺錢上面，自然有利財務進帳。

10月25日受日偏食影響，金牛座可能會在合作關係中獲得一些賺錢機會，但在此之前，你必須先解決合作和伴侶關係間所產生的立場或分工衝突，這樣你才可以更上一層樓。

【處女座】

10月處女座的個人財務可能會獲得很大的改善。在工作上，你會承擔比較多的責任，但同時你也能得到主管的認同，可以說是多勞多得。

10月25日受日偏食影響，你可能會在與同事或朋友相處的過程中得到啟發，仍然在唸書的處女座則可以在學業上獲得全新機會，並改善自己，進而對事物產生全新的看法，開啟一個新的世界。

【天秤座】

天秤座10月終於可以揚眉吐氣了！你會發現之前難以啟齒的話、硬吞下去的不滿，都比較能夠表達出來，這讓你更加堅信自己的價值觀，並勇於嘗試說服別人。

10月25日受日偏食影響，你會更加清楚自己的個人價值，包括你在親密關係中付出了多少貢獻，同時你也能夠評估對方在這段關係裡是否做得足夠。

【天蠍座】

10月是天蠍座調整心理狀態的最好時機。你可以藉此機會解決9月浮現，並埋藏在你內心深處的不安，而解決之道是你要建立好自己的根基，認清什麼責任是自己要承擔的。

10月25日受日偏食影響，你會更加清楚自己的需求，以及明白自己想要成為怎麼樣的人。

【摩羯座】

摩羯座最擔心的事業問題將會在10月漸漸改善，或許你也會對自己的財務問題感到擔憂，但只要努力工作，就能在職場上發亮發熱，不論事業還是財務，你擔心的事情都會逐步得到緩解。

10月25日受日偏食影響，你可能會從聚會或團體中得到一些新的機會，而在大公司任職的摩羯座也可能獲得發展空間，所以放寬心，狀況會慢慢好轉的。

【水瓶座】

水瓶座過去可能會對自己的未來感到有些困惑，但只要你好好的想清楚自己的需求，多表達個人的想法和表現自己，你就會更加確定自己未來想要努力的方向。

10月25日受日偏食影響，水瓶的事業宮出現變化，不妨趁機想想自己的事業規劃，說不定未來的目標與方向都能在10月定下來。

【雙魚座】

雙魚座10月需要恢復對親密關係的信心。9月你可能會跟情人有一些溝通上的誤會，導致本來心情就不太漂亮的你，感覺更加失落，你要記得爭吵是一段關係中必然會出現的情況，因為大家都需要不斷的調整，才能變得更好。

10月25日受日偏食影響，你可以在重整關係後，更加確立自己的目標，更扎實的往未來邁進。