新學期開學剛滿一周，加上後疫情時期部分餐飲業買氣回升，有業者表示，目前影響成本較大的食材為雞蛋和沙拉油，除了雞蛋在今年的產地價與批發價雙創歷史高價外，目前每桶18公升的沙拉油也接近歷史高價，未來即使降價也難回過去水平。

根據行政院主計總處統計，截至今年8月消費者物價指數(CPI)為2.66%，雖有下降但仍超過通膨警戒線2%；民生物資部分，尤其雞蛋較去年同期上漲33.29%，食用油則為8.45％。

而今年蛋價持續上漲，受飼料價格上漲、禽流感、天氣炎熱影響，雞蛋產量目前仍跟不上整體需求，產地價每台斤已漲到42.5元，批發價每台斤達52元，雙創歷史高價。

根據農委會統計，目前國內在養蛋雞約3350萬隻，每日產能約11萬6000箱，產蛋率為68%，若要滿足國人需求，產能須回升到75%至80%。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，目前蛋價還是沒有下降趨勢，後疫情時期民眾逐漸與病毒共存，市面雞蛋的需求大增，末端購買的價格完全沒有下來，加上團膳業者的合約規定須使用國產食材，但是國產玉米價格高且買不太到，這些因素都墊高了這學期額外支出的食材成本。

陳明信表示，過去一桶18公升沙拉油均價約700多元，今年3月廠商報價已經到每桶900元，今年5月更來到最高1100元，目前有稍微回降，但末端售價仍超過1000元，雖然供應商說價格會持續下降，但未來每桶價格區間大概落在900-1000元之間，不可能再回到過去水平。

早餐業者王先生說，沙拉油的價格漲太兇，很多同業為了成本改使用較便宜的油，但品質就會出現食安疑慮。

另有餐飲業者指出，從疫情到烏俄戰爭持續影響通膨，戰爭期間疫情其實還是相對嚴峻的，然而後疫情時代已經要和病毒共存了，現在各地消費開始回升但是原物料和船運價格仍在高點，擔憂還有另一波漲價高峰。