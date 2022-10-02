近期各國相當關心淨零排放議題，高市府環保局2日在國立科工館舉辦「2050淨零你我一起生活轉型」慶祝環保標章30周年活動，除了展示高雄淨零綠生活的成果，也讓民眾透過闖關了解生活減排的重要性，並宣布與商家合作，推動循環杯借用服務，減少使用一次性容器，讓高雄邁向永續淨零綠生活。

高市府環保局為了宣導資源循環零廢棄的概念，除了鼓勵民眾減塑，並推廣以「可重複使用的容器」取代不必要的一次性容器，環保局更媒合全聯實業股份有限公司、全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者共30家門市提供循環杯借用服務，並與業者共同設置循環杯租還據點，從即日起至今年12月31日止，循環杯採「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」方式，提供市民朋友未來的綠色消費新選擇。

環保局此次活動分為靜態展示區及動態闖關區，靜態展示區呈現高雄市推動環保標章的歷程及淨零轉型策略，展現自1992年推動環保標章起，高雄市企業團體協力與市民積極響應綠色採購、綠色商店、碳標籤、環保旅店、綠色餐廳等綠生活成果，每項措施均扣合高雄市提出的2050淨零排放生活轉型目標及策略。

而動態闖關區則結合高市環保標章業者，提供食、衣、住、行、育、樂、購等生活面體驗攤位，促使民眾在日常生活中透過行為改變達到減排，例如選購產品以具有環保標章及碳足跡標籤產品為優先考量，驅使廠商生產具低汙染、省資源、可回收等功能的產品並揭露商品碳足跡，邁向綠色消費及永續淨零綠生活。