請特休假是勞工的權益，一名網友表示，自己很喜歡排特休假，大多安排在周五下半天請半天假，如此一來加上六日，就會有連休3天的錯覺，好奇問網友周一至周五最常在哪天排特休，網友一面倒選周一，認為周一是一周工作的開始，通常事情會比較多，周二再到公司可以少做比較多事，「爽度最高」。

原PO昨（1）日於PTT八卦板指出，大部分的人排特休都是排在連假前後，他說自己很喜歡休特休，最常在周五下午請半天特休假，雖然只有半天，但加上六日總共是2.5天，實際休假卻有休3天的錯覺，好奇詢問網友「大家喜歡排在周五還是周一呢？」

疑問曝光，網友一面倒選周一，「周一比較好，因為一周的開始通常會有一堆事情」、「周一啊！周二到公司上班很多事，同事都先做好了，爽度最高」、「我都請周一，因為星期五很歡樂可以上，星期一死氣沉沉」、「周一啦！星期一事情一堆，隔天上班事情會少一半」、「請周一最爽」、「周一！周五當周該做的事都做了，這天請了很浪費」、「排周一比較好，晚收比早放心態爽一點」。

留言中也有人有不同想法，「選周五 ，周一太多地方沒營業了」、「請周一結果周二來發現一堆事堆在桌上，之後就請周五了」、「我都請周三，我享受做二休一」、「半天的話請周五，整天請周一」、「可以把一天特休拆開成周五下午跟周一早上，這樣會有放4天的感覺」。