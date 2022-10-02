英國國王查爾斯三世（King Charles III）是非常熱情的環保人士，早已準備好出席11月在埃及舉行的聯合國COP27氣候高峰會，並且發表演說，不過英國媒體引述消息人士指出，英國首相特拉斯（Liz Truss）已經建議查爾斯不要出席，讓查爾斯大失所望。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）致力於推動環保，他於2021年在蘇格蘭格拉斯哥COP26峰會上致詞。

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述消息人士指出，特拉斯9月前往白金漢宮覲見查爾斯時，「否決」了查爾斯預定11月出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）的計畫。

查爾斯不出席高峰會的決定可能引發查爾斯與特拉斯之間的緊張，不過英國首相官邸消息人士透露，當天的覲見氣氛友好、沒有衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮後續也證實查爾斯不會出席COP27氣候高峰會。回應首相「下令」查爾斯不得出席峰會的報導，英國王室指出，是查爾斯向特拉斯尋求意見，而特拉斯也給出了建議，強調查爾斯是基於雙方友誼、互相尊重的情況下同意不出席。

王室消息人士指出，查爾斯受邀參加峰會並不難理解，不過他必須「非常仔細地考慮」繼位後的第一場海外出訪，而他不會出席峰會，消息人士說這項決定是根據英國政府的建議做出的，而且是完全基於作為國王必須依政府建議行事的精神。

英國政府消息人士透露，王室及政府分別思考，然後共同同意查爾斯三世的首次海外出訪有更適當的選擇。

73歲的查爾斯致力於提倡環保超過50年，他過去不只一次出席氣候高峰會，包括2015年、2021年分別為巴黎COP21峰會、格拉斯哥COP26峰會致詞，他先前更表態，將會出席今年的峰會。

據悉查爾斯原本有意在11月6日至18日舉行的埃及峰會上發表演說，消息人士透露，查爾斯會對無法出席「感到失望」。

消息人士也指出，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年在格拉斯哥峰會上發表了完全沒有政治立場的演說，如今查爾斯不能成行，聽起來就像他沒有選擇權，顯示英國政府出現誤判。

消息人士認為，以查爾斯的聲望，他絕對能出席，並且傳達英國政府的訊息，如果政府不相信他能做到這一點，那就太令人失望了，「他當然能，他在國會開議大典上發表了女王的演說，快速讀出違背他個人信念的政策。」

不過王室消息人士也表示，就算無法親自到場，查爾斯仍決心到時候要讓自己很有存在感，而且正積極討論他的下一步，「無法親自出席不代表陛下沒有其他方式展現支持。」

在繼位之前，查爾斯曾被抨擊干涉政府事務，包括今年稍早他被爆出私下批評政府遣返移民回盧安達的政策，形容這項措施「駭人聽聞」。

英國首相建議查爾斯不要出席埃及氣候峰會的消息傳出之際，英國政府也傳出可能放棄2050年達成淨零排放（Net Zero）的目標。