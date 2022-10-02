外資連續9週自台股提款，9月最後一周賣超334.17億元，今年來賣超金額增加至1.25兆元；安聯投信台股團隊表示，國外運動大廠近期因為供應鏈因素而拉高存貨，這意味著庫存調整範圍不只是有電子產業，部分傳產也開始面臨到零售動能與庫存修正的考驗。不過，也有部分正向訊號浮現。一是有些標的近期並未破底、透露出部分多頭明燈；一是近期恐慌性賣壓氛圍，很類似今年6、7月走勢，若對照台股後來的走勢，在現階段持續去資金化與評價面下修，台股或有機止跌回穩。

在國際股市方面，上周阿茲海默新藥告捷、帶動藥廠股上漲後，專家表示，第四季迎全球醫學年會旺季來臨，生技醫療產業，持續受惠新藥臨床實驗利多、FDA藥證批准及產業併購激勵，帶動整體生醫類股行情維持震盪向上表現；建議投資人第四季可分批布局全球生技醫療基金，若遇美股急跌，更可伺機再加碼。新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，生技醫療產業的剛性需求不易取代，在過去10年(2012~2022年)期間，美股醫療保健類股僅2016年及2022年表現較弱，主要是2016年的美國兩黨皆支持砍藥價議題，扣除2016、2022這兩年外，美股醫療保健類股在其他8個年度，平均報酬亦有20.06%；績效表現美股各大產業的前段班，加上第四季生技醫療產業，具備新藥上市、臨床進度及併購題材持續拉抬下，中小型新藥股、大型藥廠股皆有表現機會，可望持續吸引資金流入，建議投資人透過投資團隊主動選股，在不同生醫次產業之間，搶先布局！

有關台股籌碼面部分，安聯投信台股團隊表示，台股現階段也面臨多重考驗，包括：全球多年來貨幣寬鬆的大環境開始扭轉、疫情後的積極利率政策和財政政策轉向，加上聯準會利差對資金板塊挪移的影響等。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出， 在聯準會強勢鷹派且不惜犧牲經濟成長為代價的前提下，美元指數續強，資金撤出新興市場，將影響股市估值，且目前終端消費需求放緩，也將造成企業獲利展望下修壓力，本益比擴張不易，操作上不宜過於積極。選股方面，近期可留意受惠解封題材族群，另外具有長線題材的汽車、電動車、網通、綠能相關零組件等亦可逢低分批布局