高市府青年局1日在高雄棧五庫舉辦「青搖快遞」潮流派對，藉由多元的形式集結在地時尚、藝術、音樂及飲食文化，打造高雄無可取代的流行風貌，除了提供舞台讓年輕人發揮獨特創意，也為青年潮流文化注入新活力。青年局長張以理更在時尚服裝台活動登場走秀，為派對增添光彩。

張以理指出，「青搖快遞」以喜劇相聲開場，氣氛瞬間炒熱博得滿堂彩，透過DJ秀及樂團「四枝筆 Four Pens」、「隨性 Random」及「槍擊潑辣 Guntzepaula」演出，展現港都特有的生命力，讓樂迷們同時感受聽覺與視覺雙重震撼。

重頭戲則是與「JUST IN XX」設計師品牌聯手，將潮流派對打造成一場結合時尚與潮流的沉浸式服裝大秀，為現場觀眾獻上獨一無二的視覺盛宴，並邀請台派餐飲品牌，讓民眾在音樂節奏中舞動之際，也能體驗到本土文化的熱情與風味。

青年局表示，「青搖快遞」潮流派對第2場將於10月8日舉辦，屆時將延續青春熱情與能量，讓到場民眾皆能享受這趟歡樂的文化盛宴，親身體驗與感受高雄潮流文化的無限可能。