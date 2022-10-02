1名已婚網友自述他一週與不同女子、外遇2次的經歷，週二時他遇到前公司的曖昧對象，索性開了房間，隔2天他又找來公司裡愛慕他的女同事，直接在辦公室裡嘿咻起來，而他之所以能讓妻子不起疑，原因是他在與妻子行房時會「做好做滿」，前戲做足、甜言蜜語說滿，「讓老婆真的以為我只X她1個人」。

「我是渣男，一週X了3個女人！」該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前週二時在外面開會，遇到前公司的曖昧對象，2人會議後就直接開房間，因為隔了許久未見，他還加長旅館時間，把嘿咻做好做滿；沒想到隔了2天禮拜四時，他又約了1名在公司很愛慕他的臨時人員，2人就在辦公室內大戰起來。

又再隔1天，該網友要回家對妻子「交作業」了，他說對妻子時他會把前戲做足，延長交歡時間，過程中也要多說甜言蜜語，「讓老婆真的以為我只X她1個人」，他說只有讓老婆在性事上滿足了，讓對方以為自己就是他的全部，他才能擁有更多自由空間與時間，可以去找其他女人。

其他網友留言「跟老婆做不是沒了激情⋯這樣找刺激也是蠻厲害的」、「妳老婆也是這樣的吧」、「花錢我相信」、「其實你老婆也是做足了戲，讓你以為她只給你一個人X」、「以後就被渣回來了也沒差」，也有不少網友認為原PO在編故事，「大半夜不睡覺，白日夢做好做滿喔」、「幻想是美好的」。