資深媒體人周玉蔻日前因誣指前中國小姐張淑娟涉及緋聞，以及大鬧北檢門口而引發討論。對此民眾黨南投縣議員候選人簡千翔直言周玉蔻是「台灣民主最負面教材」，同時也期許自己，能在南投立下「不潑髒水」、「不掛旗子」、「不買票」的3項典範。

簡千翔今（2）日在臉書發文表示，媒體只報導符合觀眾口味的內容，而各黨也殺紅了雙眼，「餵養了無數的側翼來煽風點火、引起社會暴動」，他痛批台灣的民主自由被扭曲成可以不分青紅皂白地公然污辱人，明知道與被指控者無關，卻還是硬要扯上關係，且不用在意後果，「難道這就是我們教導下一代的方式嗎？」

另外，簡千翔也感嘆所謂的民主投票出現一種現象，那就是選擇一個比較不爛的、而非選真正好的，他認為這會讓真正有能力與想法的年輕人對選舉敬而遠之，「久而久之，台灣政壇上都是這些拐瓜裂棗，真正的人才不願意為政治服務，而在南投偏鄉這樣的狀況更是嚴重」。

最後，簡千翔強調，希望有著英國教育博士頭銜的自己，能透過這次選舉在南投立下不潑髒水（因為批評別人不會讓自己更好）、不掛旗子（因爲這是對居住城市的市容，最大的尊重 ）與不買票（因為買票是對選民最大的人格侮辱）的典範。