根據內政部公布111年度(92年次)徵兵及齡男子調查結果，人數僅11萬8千餘人，已降至近10年來新低；若以嬰兒出生年度及人數推估未來數年滿18歲青年人數更將大幅銳減，顯示志願役人力招募工作未來將面臨巨大挑戰，立法院預算中心認為，應該儘早提出有效規劃。

立法院預算中心報告指出，國防部志願役人力增加緩慢且人數不足的問題不斷浮現，為解決國軍志願人力招募不足問題，國防部陸續提出多項待遇調整誘因外，也推動陸海空軍軍官士官服役條例部分條文之修正，並於106年底完成，將校級及尉級軍官之最大服役年限均延長2年。在多項配套措施及各項策進作為下，國軍志願役人數雖於108年底即達16萬2039人，然111年6月底人數僅16萬2014人，不增反減少25人 ；再依國防部提供近年軍官、士官及士兵編現比資料，僅士兵編現比曾於108至110年度間達9成的計畫目標，軍官及士官之編現比始終低於9成，且在國防部因應提升後備戰力而於110年度擴編後備旅等因素影響下，截至111年6月底志願役整體人力編現比為84.98％，其中以士官之83.77％最低、軍官之85.11％次之。

報告表示，若再以民國89年至99年出生嬰兒人數推估107年度至117年度滿18歲之男女青年人數，107年度滿18歲者尚有30萬7千餘人，111年度降至21萬7千餘人，115年度將少於20萬人，117年度更僅餘16萬6千餘人，志願役人力招募工作均顯將面臨重大挑戰。

報告指出，在少子化浪潮衝擊下，近年國內高級中學及大專院校已有多所學校因招收生源不足而面臨轉型或退場困境，國防部勢亦將面臨國內可供招募社會青年人數銳減狀況，允宜儘早妥思良策。