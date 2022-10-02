知名韓國女星宋慧喬過去一年為新戲《The Glory》剪了一頭幹練知性齊短髮，日前出席代言珠寶品牌活動時，她久違的以長髮搭配劉海造型現身，並搭配一身淡藍色晚禮服，露出纖細的手臂與天鵝頸，再加上華麗的彩色珠寶的項鍊，像是落入人間的仙女，網友紛紛留言大讚：「美若天仙」、「喬妹從沒讓人失望過」、「美女天花板」、「簡直逆生長」、「究竟吃了什麼防腐劑」。

40歲的宋慧喬早已擺脫過往的離婚風波，先前前往紐約參加精品活動，以一頭酷帥的中分長髮現身與男神李敏鎬併坐看秀，兩人完全看不出來有5歲的年齡差，凍齡一般的美貌也讓她在前幾天的珠寶晚宴中，秒殺所有攝影師的底片，美好的狀態讓粉絲回憶起她在《那年冬天風在吹》的絕美模樣，直呼：「說她20歲都相信！」

與宋慧喬出席同場活動的女星還有《女神降臨》的26歲演員文佳煐，身高169公分的她穿著一席KHAITE黑色低胸合身禮服現身，露出胸前一大片白皙酥胸，深邃的事業線一覽無遺，纖細的頸部則是戴著閃閃發光的鑽石項鍊，文佳煐一頭黑色長髮讓她看起來更加高雅神秘，而她的好身材使粉絲直接讚嘆比宋慧喬有誠意。

在德國出生的文佳煐，從小在德國長大，直到10歲時才返回韓國生活，她因此精通德文、英文和韓文三國語言，更經常與物理學家爸爸、音樂家媽媽用三種語言對話，家境優渥的她也在父母的栽培下，不但從小就學習鋼琴、小提琴、大提琴、長笛等樂器，也嘗試各式各樣的運動，包括騎馬、攀岩、高爾夫、芭蕾等運動，可以說是文武雙全，也被譽為「全能女神」。