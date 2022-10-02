Win No. 110 pic.twitter.com/0qM56Oda55 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 2, 2022

「史上最強道奇」在今年誕生了，他們2日逆轉戰勝洛磯，拿下本季第110勝，成為國聯百年來唯一的110勝球隊！道奇先前已經跨越隊史最多的單季106勝紀錄，至於國聯球隊自從1909年海盜隊以來就沒再出現過110勝球隊了。

洛磯第4局轟出單局雙響炮取得4比1領先，道奇第7局進入大反攻。這是非常奇怪的反攻，道奇打者全都不揮棒，一個接一個獲得四壞保送，投手拉梅特（Dinelson Lamet）保送到無人出局滿壘之後被換下。

沒想到緊急登板的史密斯（Chad Smith）也像著了魔一樣又投出3個保送，道奇沒有安打，就靠著洛磯單局6次保送追平比分。其中貝林傑（Cody Bellinger）追打壞球成為高飛犧牲打，不然就有第7個保送了。前一次有人這樣送分給道奇是2011年的海盜隊。8局下道奇以連續安打再拿下超前分，終場6比4獲勝。

2022年道奇是大聯盟第7支達到110勝的隊伍，國聯單季最多勝紀錄保持者是1906年的小熊（116勝），美聯的水手隊2001年也打到116勝，碰巧兩個聯盟最高紀錄都是一樣的。然而道奇只剩4場例行賽，即使全勝也是114勝，但有機會超越1909年海盜（110勝）而成為國聯史上第2。今年前半季的洋基也被認為有機會追平隊史114勝紀錄，不過中途愈打愈差，只能勉強挑戰100勝。