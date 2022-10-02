兒童利用新設置傳聲筒與陳其邁講悄悄話。（崔正綱攝）

高雄市社會局兒童福利服務中心今日舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，闖關模式搭配新增設的遊樂設施，吸引許多家長帶著小朋友參加。（崔正綱攝）

高雄市社會局兒童福利服務中心今日舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，闖關模式搭配新增設的遊樂設施，吸引許多家長帶著小朋友參加。（崔正綱攝）

高雄市社會局兒童福利服務中心今日舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，闖關模式搭配新增設的遊樂設施，吸引許多家長帶著小朋友參加。（崔正綱攝）

高雄市社會局兒童福利服務中心近期新增設的平衡木、傳聲筒、塗鴉區，以及中心柏油道路改造成仿真道路體驗區、「高雄版」大富翁等，讓兒童有多個遊樂的地方。今日中心舉辦「兒福同樂號、啟航闖關GO」活動，闖關模式搭配新增設的遊樂設施，吸引許多家長帶著小朋友參加。

出席活動的高雄市長陳其邁表示，感謝大高雄不動產開發商業同業公會、華友聯開發公司、上揚建設公司贊助兒福中心改建經費，原來的遊戲場過去是泊油區停車場，今日的啟用宣誓，是讓小朋友有更安全的空間，可以在這自由自在、安全得活動。

陳其邁指出，家長曾反應共榮公園太少，今年編列7.91億 今年年底將達34個共榮公園，並盤點改善所有的公園454個不合格遊具；為了減輕家長負擔以及讓小朋友受到最好照顧，社會局今年準公托加碼外，交通產檢也放寬至設籍高雄市的對象皆能補助。

今日現場有不少親子帶著小朋友到場一同闖關、騎滑步車遊玩，除此之外，現場還有魔術師表演精彩的魔術，讓台下大小朋友觀眾拍手叫好。

社會局表示，為了能讓兒童都應該平等地擁有「遊戲權」，為了兒童遊玩環境的安全，未來將設置高捷、輕軌列車造型路阻，全面禁止車輛進入，並將兒福中心外的泊油路改建成仿真道路，提供親子共遊滑步車外，現場還有道路教學讓小朋友們培養交通安全意識；草地增設平衡木、傳聲筒；遊樂區攀岩牆部分改建為塗鴉牆，讓小朋友們都能開心得玩耍。

另外在婦女館停車場改建成地面遊樂區，地面上塗有高雄版大富翁、跳格子，現場也有不少親子一同拿骰子遊玩。

對於家庭補助方面，社會局表示，10月起送準公共托嬰中心每名兒童每月加碼補助2000元、送準公共保母每名兒童每月加碼1200元補助；並擴大孕婦產檢交通補助對象，不分年齡族群身分，高雄市籍皆能補助28趟次來回產檢5040元計程車資。

社會局指出，對於家庭常面臨工作等原因無法照顧孩子的需求，高雄市也新設置兒童臨時托育的據點，預計年底達12處，今年底則會達53處，並調降托育比為1比4，也調增公托專業人員薪資4600元，提升托嬰服務品質。