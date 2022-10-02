雷洪帶張可昀（小甜甜）、謝忻、郭亞棠、胡嘉愛等演員一起掃街。（民視提供）

雷洪帶領演員群市場掃街人氣旺。（民視提供）

雷洪帶領演員群市場掃街人氣旺。（民視提供）

雷洪帶領演員群市場掃街人氣旺。（民視提供）

雷洪帶劇中女兒謝忻、郭亞棠市場掃街。（民視提供）

馬國畢、劉奕、童韋傑掃街宣傳新戲。（民視提供）

民視新8點檔《市井豪門》4日上檔，演員群雷洪、馬國畢、張可昀（小甜甜）、謝忻、郭亞棠、胡嘉愛、劉奕、童韋傑等人2日上午現身新莊四維市場，進行掃街「拜票」活動，用「手肘碰手肘」方式和民眾近距離接觸，一走進市場馬上被人潮團團圍住，人山人海的市場，一行人整整走了2小時。劇中飾演「市場主委」的雷洪，一走進四維市場就吸引婆媽熱情呼喊，雷洪也一一握手致意，被演員直讚是「市場BTS」，帥氣爆表！

謝忻表示她跟郭亞棠不愧是飾演雷洪的女兒，在市場長大的小孩就是不怕流汗，兩人走進市場一直被稱讚「好美、好瘦」，連連被民眾攔下來自拍，人氣超旺。郭亞棠的粉絲得知《市井豪門》要到市場「拜票」，也送上「羊一杯」飲料跟大阪燒，預祝新戲上檔收視紅紅火火，羊羊得意，創造高收視跟口碑。

小甜甜表示，這次走進市場心情很興奮，雖然市場很熱，每個人都汗如雨下，但這齣故事相當推薦給市場的工作者及民眾，因為這是發生在你我身邊的故事，每一位民眾的熱情鼓勵都給他們好多力量，可以繼續把市井小民的故事用力演出來跟觀眾分享。

胡嘉愛走進市場，「芭芭拉」的呼喊聲不斷，讓她很感動，她也現場催票，從《黃金歲月》繼續支持到《市井豪門》；拿大聲公不斷喊話的馬國畢，表示台灣最美的風景果然是人，每一位民眾都說「你要加油喔」，還有人拿錢出來要給他，他說行動支持最好的方式就是收看《市井豪門》，收視好每個人都賺到錢。

童韋傑也在現場單手倒立，博得滿堂彩，劇中身為武術館館長的雷洪，被拱現場「秀幾招」，場面相當熱鬧。劉奕雖然劇中是豪門派，但他說自己是在市場長大，爸爸平常在市場賣豬肉，所以對市場生活一點都不陌生，也很能體會市場人的辛苦。