由於本土疫情趨緩，阿瘦(8443)前8月合併營收為8.4億元，年增26.07%，阿瘦皮鞋70周年慶即日起開跑，首次推出買7000送7000活動，並可參與加碼刮刮樂活動，阿瘦皮鞋亦提供新支付，除原有的LINE Pay，9月1日起門市將提供「全支付」行動支付服務，希望透過跨業合作打造核心生態圈。

擺脫上半年營運谷底，隨著本土疫情趨緩，阿瘦8月合併營收回升至1.06億元，月增6.52%，年增19.79%，為今年3月以來單月新高，累計前8月合併營收為8.4億元，年增26.07%。

阿瘦皮鞋表示，自6月起國內景氣逐漸回溫，民眾紛紛走出戶外使得旅遊市場興盛，因此帶動鞋品需求提升，此次70周年慶首次推出買7000送7000活動，並可參與加碼刮刮樂活動，官網商城也將推出驚喜優惠專區，年度超人氣暢銷鞋包一次網羅，秋冬新品同步開賣。

疫情發展驅動購物方式改變，消費者對於具有非接觸式、交易便利的行動支付工具使用意願提升，根據金管會最新統計，台灣去年(110)底已有超過1500萬名民眾使用行動支付。行動支付形式帶來許多便利性，不須再從皮夾掏出現金或信用卡，手機「嗶」一下即可完成交易，且消費紀錄、優惠券或紅利點數皆能統一存放並即時查詢，結合雲端發票除了提高中獎機會也能節能減碳，消費之餘也為環保盡一份心力。

因應行動支付趨勢，阿瘦皮鞋除了原有的LINE Pay將能有新的行動支付工具可供消費者選擇，9月1日起門市消費提供「全支付」服務，阿瘦表示，全支付為全聯PX Pay的升級版，將接續PX Pay提供全聯消費的金流支付服務，透過PX Pay APP首頁「全支付入口」會員通過實名認證並連結銀行帳戶，服務立即轉換升級；阿瘦提供顧客多元支付方式，於門市可使用信用卡(包含VISA、Master Card與JCB)與LINE Pay，另也為國民旅遊卡合作店家，因應趨勢現新增全支付選項，希望透過跨業合作打造以足下健康與美好生活為核心的生態圈。