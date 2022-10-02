台南市立殯儀館1輛靈車倒車失控撞擊另輛自小客車後，再衝撞殯葬管理所服務中心門前。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

被靈車暴衝撞上的自小客車。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

今天上午台南市立殯儀館有1輛靈車，倒車失控撞擊另輛自小客車後，再衝撞殯葬管理所服務中心門前的無障礙欄杆設施，導致小客車、欄杆設施及公共電話毀損。當時有2人正坐在管理所前方騎樓的桌椅休息，還好見狀及時逃離，沒有受傷。肇事原因及相關責任，正由市警六分局調查中。

2日上午10時左右 ，1輛停在市立殯儀館內停車格位的加長型靈車，不知何故突然倒車暴衝，先撞擊1輛行經該處的白色自小客車，造成對方車頭、車側毀損後，再繼續倒車衝向殯葬管理所服務中心的大門，撞毀門前的無障礙欄杆、騎樓的公共電話及桌椅，直到撞上牆壁靈車才停住。當時有2名男女正坐在該處桌椅休息，見狀立即逃離，無人傷亡。

殯葬管理所所長廖偉登表示，事發時他在辦公室內，聽到「碰」一聲巨響後，發現有1輛靈車撞上管理所前方，導致欄杆、公共電話等設備被撞毀，立即通報市警六分局大林派出所前來處理。至於相關財物損失，將請廠商估價。

警方調查，該輛靈車司機沒有受傷，也沒有酒駕，但不知為何會倒車暴衝。警方已派員現場勘查測繪蒐證，將進一步釐清肇事原因及相關責任。