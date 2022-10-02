許多人相當在意自己的牙齒美觀，為了擁有潔白乾淨的牙齒嘗試過許多方法。牙醫師黃文龍指出，想要擁有亮白牙齒，除了刷牙和其他口腔清潔以外，還可以從飲食方面下手，並列舉5樣牙齒美白保健的食物，包含乳酪、葡萄乾、蘋果、花椰菜和鳳梨，不但能避免牙齒泛黃，還可以保健口腔。

黃文龍在臉書粉專發文表示，如果常吃深色食物，像是咖哩、咖啡、紅茶、可樂等，就容易造成牙齒染色，尤其是可樂，會酸蝕牙齒的琺瑯質，更容易導致牙齒泛黃。如果想要維持牙齒白淨，除了要注重刷牙和其他口腔清潔以外，還可以選擇吃比較不會讓牙齒變黃的食物。

●乳酪

乳酪裡含有鈣、磷酸鹽，可以平衡口中的酸鹼值，避免口腔處於容易蛀牙的酸性環境；食用無糖乳酪更能強化琺瑯質，讓牙齒更加堅固。

●葡萄乾

葡萄乾含有抗菌物質，能抑制牙菌斑滋長，有利牙齒和牙齦健康，葡萄籽抽出物也能促進琺瑯質再礦化，防止蛀牙，不過葡萄乾通常很甜，也是潛在糖份來源。

●蘋果

美國人傳統認為飯後吃硬質食物，例如蘋果，有助於清除牙菌斑，所以有句俗語說「一日一蘋果，醫生遠離我」，但要注意的是，靠近牙齦的牙菌斑還是需要使用牙線和刷牙才能清除乾淨。

●花椰菜

花椰菜的鐵質和鈣質會在牙齒上形成一道抗酸的表層，這道表層會減少酸性食物與飲料，例如可樂，對牙齒琺瑯質的腐蝕。

●鳳梨

鳳梨含有鳳梨蛋白酶，可破壞牙齒表面的汙垢，恢復牙齒淨白。選擇含有鳳梨蛋白酶和木瓜蛋白酶等天然酵素的牙膏，美白效果更佳，相較於一般使用的過氧化氫類美白藥劑，鳳梨酵素較不會對牙齒造成傷害。