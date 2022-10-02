國民黨宜蘭縣長林姿妙施政滿意度維持在水準之上，連任之路看好，行政院長蘇貞昌今天（2日）為民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵站台，他提及，宜蘭被讚譽是民主聖地，但現任縣長卻被起訴，「宜蘭人價值改變了嗎」、「標準降低了嗎」，呼籲鄉親好好思考，讓江當選，但藍軍反批說，台灣、宜蘭的價值並非民進黨睜眼說瞎話的價值，而是要讓人民過上好生活的價值。

蘇貞昌表示，蔡總統很重視宜蘭，他也不敢怠慢，而過去大家提到宜蘭，都是比起大拇指誇讚，因為台灣民主歷程中，宜蘭人是當前鋒，每次他來宜蘭就是充滿敬意與感情，但現在來的心情卻與以往不同。

蘇貞昌指出，宜蘭被稱作民主聖地在於反國民黨、犧牲為台灣，以及環保、清廉、陳定南，陳定南讓人尊敬就是他的清廉，可如今被起訴的縣長就在宜蘭，他沒有不敬、批評的意思，是宜蘭人標準改變了嗎？價值改變了嗎？標準降低了嗎？價值觀不一樣嗎？

他表示，再過55天投票，宜蘭人怎麼投全台灣都在看，鄉親要好好思考、讓江聰淵當選，讓人看到宜蘭縣果然是民主聖地。江聰淵感謝地方給他的栽培，強調從政20幾年來絕對對得起鄉親，盼能將承擔的責任交給負責任的團隊，它們會為了下一代未來打拚。

林姿妙競選團隊表示，台灣的價值，宜蘭的價值，是要讓人民過上好生活的價值，不是讓民進黨可以任意欺負人的價值，也不是讓民進黨可以睜眼說瞎話的價值！