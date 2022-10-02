Wiggs followed his shot

& Steph cashed out 🎯



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繼續在琦玉超級競技場舉行的NBA日本賽，2日下午來到第2戰，史蒂芬柯瑞找回火燙手感，只打上半場就有投13中7，含三分球投8中3，拿17分、5籃板與2助攻，加上勇士板凳球員相當給力，順利克服第三節一度落後16分頹勢，勇士最後以104比95逆轉擊敗巫師，日本賽2戰全勝。

勇士很有誠意地繼續排出柯瑞、普爾、威金斯、卓雷蒙格林與盧尼先發陣容應戰，巫師則讓畢爾休兵，改讓前役缺陣巴頓先發，儘管柯瑞找回應有手感，上半場就投進3顆三分球、獨拿17分，打完半場勇士仍以54比56落後，八村壘半場11分。

就跟前役相同，勇士下半場就讓主力開始休息，反觀巫師續派先發上陣，順勢在第三節一開始就打出12比2小高潮，隨後更擴大領先差距到16分，沒想到末節雙方都派板凳，勇士隨即展現板凳深度，不僅追上，甚至打到最後3分鐘超前兩分。

派崔克鮑德溫最後2分02秒的三分球，幫助勇士96比93領先，接著史賓瑟補上兩罰俱中、穆迪灌籃得分，麥克勞德中距離命中，擴大勇士領先幅度來到9分，同時也是一波9比0決定勝負的攻勢，巫師只能無奈看著快要到手的勝利飛了。