印尼東爪哇省（East Java）昨（1）日晚間發生足球迷在比賽後暴動、鎮暴警察動用催淚瓦斯引發嚴重踩踏的悲劇，截至今（2）日下午，死亡人數攀升至174人。這起悲劇可能是全球半世紀以來最致命的足球賽，印尼總統佐科威已下令調查，其中警方違反規定、動用催淚瓦斯鎮壓，以及球場超賣4000張門票、導致球場擠進4.2萬人成為調查重點。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）1日晚間上演地主隊阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）對上死對頭帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）的比賽，最終地主隊以2比3輸給客隊，引發大批球迷不滿，雙方球迷爆發激烈衝突，數千人在終場哨音響起後衝進草坪抗議，引發鎮暴警察朝場內發射催淚瓦斯，結果進一步釀成嚴重踩踏事件。

東爪哇警局局長阿芬塔（Nico Afinta）今日上午表示死亡人數達129人，不過他下午指出，死亡人數大幅增加至至少174人，另有180人受傷。

阿芬塔指出，當時情況已失序，球迷開始攻擊警察，破壞車輛，導致2名員警在暴動中喪生。他強調並非所有球迷都失控，估計約有3000球迷闖進球場草坪。

關於後續的踩踏意外，他說球迷衝向出口處時發生踩踏情形，導致部分球迷窒息。

印尼媒體美都電視台（Metro TV）引述當地醫院指出，部分受害者發生腦損傷情形，其中最小的罹難者只有5歲。

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