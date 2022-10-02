鶯歌雲林同鄉會理事長蕭文欽受聘為鶯歌區競選總部顧問。（侯友宜競選辦公室提供）

新北市珍愛銀髮族關懷協會今（2）日成立挺侯友宜市長連任後援會，鶯歌雲林同鄉會理事長蕭文欽，在會員大會接受侯友宜頒發的聘書，擔任鶯歌區競選總部顧問。侯友宜指出，選舉只有一個目標，就是團結台灣、愛這塊土地，未來他還是「好好做代誌」，11月26日要出來投票，讓未來比現在更好。

在珍愛銀髮族關懷協會理事長李芝縈及理監事的帶領下，對侯友宜高呼「凍蒜」，力挺侯友宜繼續連任。侯則感謝協會在長輩照顧上給予市府很多的力量，因為有許社會團體的投入，新北才能夠有完善的樂齡照護網絡。

侯友宜說，這幾年市府各種對長輩的友善政策，包括佈老志工、日間照護中心、特色全齡公園等，其中遍及新北市各個角落的銀髮俱樂部也已有1177個據點，未來將朝多元、全面的方向繼續規畫，讓長輩在新北有好的生活。

李芝縈表示，後援會籌備多時，幹部及會員們都非常熱情，希望能夠將力挺侯市長的氣勢呈現出來，而在未來也會繼續和侯市長一起努力，讓新北愈來愈好。蕭文欽說，4年前就擔任侯市長的鶯歌區後援會幹部，今年再度參加後援會的顧問團，感謝侯市長的邀約。

侯友宜指出，他一輩子在北部當公僕，目標就是「好好做代誌」，沒有人在問黨派；4年前他選舉就為了讓台灣團結、不分你我，找回台灣人認真打拚、勤儉樸實的精神，拚讓下一代比現在這一代更好。