統一獅近期吞下6連敗，全年戰績上也落後排名第3名的味全龍4場勝差，總教練林岳平點出主因在於得分效益不彰，由於二軍有傷兵無法上陣，打線也沒辦法做出太大調整，「智傑膝蓋上還有點不順，今年可能就會中斷出賽了。」

蘇智傑4月8日由於自打球提前退場，造成右膝髕骨骨裂，歸隊沒有多久，8月20日比賽中因為跑壘受傷退場，隔天又降下二軍，9月21日開始在二軍出賽，至29日都還有出賽紀錄。

近期獅隊又吞下一波連敗，也把好不容易追近的勝差再度擴大，「餅總」點出連敗關鍵就是在打擊連貫性，「得分效益不彰，要贏一場或連勝會比較辛苦。」

但獅隊二軍目前也沒有可用之兵可以上一軍增添火力，林岳平說：「目前可用的選手都在（一軍）名單中了，二軍有幾個受傷沒辦法拉上來。」他透露，蘇智傑在二軍調整，膝蓋上還有點不順，球季將提前報銷，「今年可能就會中斷出賽，應該不會再上來了，就讓他完全復健準備明年。」另外一位內野手何恆佑則是因為拉傷進傷兵名單，或許還有機會在季末歸隊。

樂天桃猿同樣近期有較多傷兵出現，前役代打敲出致勝轟的郭嚴文，前兩天球隊休兵練習時有試著下場守備，但他表示，膝蓋傷勢仍無法百分百，因此他僅能在比賽後段代打。