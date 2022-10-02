內政部今天公布第2季全國住宅價格指數為123.97，較第1季上升2.44％，比起去年同期大幅上升10.27％，指數創下新高。內政部解析，主因經濟持續成長、房貸利率相對低檔，再加上通膨與營造成本上揚影響，以致推升房價持續走高。

另外，第二季全國建物買賣登記棟數8萬6,010棟，較上季8萬4,776棟增加1.47％，整體呈現價漲量升情況。

受矚的是，6都住宅價格指數全面上揚，內政部指出，第二季與上季相較，上升幅度分別為新北市2.10％、台北市1.03％、桃園市2.41％、台中市2.53％、台南市2.22％，高雄市2.85％。

內政部表示，第二季全國住宅價格季變動上升2.44％，雖較第1季上升2.99％為少，但仍較去年各季上升1.64至2.32％之間為高。

內政部指出，依行政院主計總處統計，第二季經濟成長率為3.05％，較上季3.72％持續趨緩；另參考國發會景氣對策信號，第一季雖皆為綠色穩定燈號，但分數出現連續下降情形，顯示景氣擴張力道有放緩情形。

金融面部分，受到央行3月、6月升息影響，五大銀行新承作房貸利率在6月已調升至1.614％，將逐步加重購屋者房貸負擔。

內政部指出，參考台經院景氣動向調查中營建業部分，截至今年6月，營建氣候已呈現連續5個月下滑趨勢；不動產業方面，今年6月看壞景氣廠商比例亦高達59.5％，顯示業者對房市前景樂觀看法趨向保守，民眾在購屋時需更加注意未來市場價格可能變動的風險。

內政部並說，將持續密切關注市場交易情形，不定期辦理預售屋聯合稽查作業，並對違規炒作行為迅即稽查裁罰，也將持續推動相關修法，遏止不當炒作，均衡房市穩定發展。