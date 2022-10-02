白河區公所今天在庄內外角里聯合活動中心舉辦新住民家庭親子同樂會，邀請新住民家庭來同樂。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

現場設置「越南斗笠彩繪體驗」、「趣味國旗遊戲」等闖關活動。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區公所2日為新住民家庭舉辦親子同樂會，開場舞蹈由台南市新向陽協會帶來越南的民俗舞蹈「竹竿舞」表演，其節奏明快整齊，極富異國風情，炒熱現場氣氛；區長董麗華說，疫情影響，很多新住民家庭無法返回家鄉，家人也無法來台探親，希望透過這樣的親子同樂活動，讓更多新住民家庭互動交流，溫暖彼此思念家人的心情。

據戶政統計資料，白河有約475名新住民配偶，大陸籍最多、越南籍居次，為鼓勵新住民家庭參與社區活動，藉以提升社區大眾對多元文化的認同與瞭解，並促進新住民家庭與社區民眾的融合，白河區公所今天在庄內外角里聯合活動中心舉辦新住民家庭親子同樂會，邀請新住民家庭來同樂。

台南市新向陽協會精心準備「多元新社區．異國服裝秀」表演，透過五顏六色的傳統服裝走秀，展現越南國家的民俗風情，並設置「越南斗笠彩繪體驗」、「趣味國旗遊戲」等闖關活動；白河區公所提供法國麵包、涼拌米線等異國風味餐點品嘗，讓參與活動的新住民大小朋友們臉上都掛著開心的笑容。