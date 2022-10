小人國是許多家長假日帶孩子遊玩的主題樂園之一,一名網友表示,昨日開車行經桃園,看到路上小人國的指示標誌,下方一排英文標註「Window On China」,令他百思不得其解,將其PO上網尋求解答,有網友說,小人國開園時只有大陸造景,才會取名叫「Window On China」,隨著後續加入世界造景後,英文名就更改為「Window On World」,留言中也有人說China翻成英文也有瓷器的意思。

原PO昨(1)日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片,內容為小人國的觀光指示標誌,提醒用路人若要前往小人國,請往右轉。但小人國3個字下方卻寫著「Window On China」,令他一頭霧水,「小人國?救救英文不好的我」。

貼文引發網友熱議,「很久以前英文老師教過,小人國英文意思是『像瓷器上彩繪山水畫裡的房屋窗戶一樣的精緻』」、「China 也有瓷器的意思」、「 小人國開幕時主打,不用出國就可以環遊世界,有著『世界之窗』的含意,且這裡的China 是瓷器的意思,所以取名Window On China」。

留言中也有人知道其中的寓意說,小人國開園時只有大陸造景,所以英文才會取叫「Window On China」,後來陸續加入世界各國造景,就改為「Window On World」,至於路標沒有改,原因在於政府的指標要更改不不容易,所以路標才會都是舊的。