小人國是許多家長假日帶孩子遊玩的主題樂園之一，一名網友表示，昨日開車行經桃園，看到路上小人國的指示標誌，下方一排英文標註「Window On China」，令他百思不得其解，將其PO上網尋求解答，有網友說，小人國開園時只有大陸造景，才會取名叫「Window On China」，隨著後續加入世界造景後，英文名就更改為「Window On World」，留言中也有人說China翻成英文也有瓷器的意思。

原PO昨（1）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，內容為小人國的觀光指示標誌，提醒用路人若要前往小人國，請往右轉。但小人國3個字下方卻寫著「Window On China」，令他一頭霧水，「小人國？救救英文不好的我」。

貼文引發網友熱議，「很久以前英文老師教過，小人國英文意思是『像瓷器上彩繪山水畫裡的房屋窗戶一樣的精緻』」、「China 也有瓷器的意思」、「 小人國開幕時主打，不用出國就可以環遊世界，有著『世界之窗』的含意，且這裡的China 是瓷器的意思，所以取名Window On China」。

留言中也有人知道其中的寓意說，小人國開園時只有大陸造景，所以英文才會取叫「Window On China」，後來陸續加入世界各國造景，就改為「Window On World」，至於路標沒有改，原因在於政府的指標要更改不不容易，所以路標才會都是舊的。